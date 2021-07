Lançou recentemente “20.000 Éguas Submarinas”, segundo disco a solo, em paralelo com o longo percurso dos GNR, dos quais é vocalista há 40 anos. Com concertos de apresentação a caminho - no festival Jardins Efémeros, em Viseu, a 10 de julho; no ciclo Warm Up, que precede a Feira do Livro do Porto, no fim de semana de 16 a 18 de julho -, Rui Reininho foi no mês passado convidado do podcast Posto Emissor.

“Sinto alguma ternura mas também embaraço por algumas figurinhas que fiz. Assumi uma personagem”, admitiu o músico, percorrendo virtudes e sobressaltos de uma longa carreira e uma vida de 66 anos. "Reconheço e não reconheço essa persona. Mesmo em termos do tom de voz e da postura. Por alturas do [primeiro álbum a solo, de 2008] 'Companhia das Índias' falava de um indivíduo tripolar. Agora se tivesse um busca-pólos, não sei [se acendia]”. “Não me arrependo de todos os esses erros. Tem sido uma vida mais para o [lado do] maravilhoso”, concede.

Ouça ou recorde a conversa com Rui Reininho: