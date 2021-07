Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Rodrigo Guedes de Carvalho falou sobre o seu novo projeto musical, os Ruge, que tocam no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 3 de julho, e partilhou também alguns dos seus grupos e artistas favoritos.

“Dou por mim a regressar à música que me marcou na adolescência, não para eternizar o discurso de 'no meu tempo é que era', mas porque dependo muito de uma certa complexidade musical que não encontro em muita da música de hoje. É por isso que volto muito ao rock sinfónico (...) 3 e 4 acordes é um tipo de alimentação que me diz muito pouco”, explica o jornalista, músico e escritor, falando sobre algumas das bandas que, nesse 'departamento', o acompanham há mais tempo.