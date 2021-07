Já são conhecidos os 26 artistas que atuarão nos showcases da Womex, a feira internacional de música que se realiza no Porto entre 27 e 31 de outubro.

Na primeira noite do evento, a Casa da Música receberá concertos de Galandum Galundaina, com os Pauliteiros de Miranda como convidados especiais; Retimbrar, com a convidada Uxía Senlle, da Galiza; Seiva e Sopa de Pedra.

Quanto aos showcases agora anunciados, estes são os nomes selecionados pelo júri:

Al Bilali Soudan (Mali)

Alogte Oho & His Sounds of Joy (Gana)

Aragaki Mutsumi (Japão)

Bab L'Bluz (Marrocos/França)

Boi Akih (Indonésia/Países Baixos)

Brìghde Chaimbeul (Reino Unido)

Chalanes Del Amor (Chile/México)

Dongyang Gozupa (Coreia do Sul)

Ebo Krdum (Sudão/Suécia)

Echoes of Zoo (Bélgica)

Ghetto Kumbé (Colômbia)

Hudaki Village Band (Ucrânia)

Kosy (Polónia)

Manou Gallou (Costa do Marfim/Bélgica)

Mateus Aleluia (Brasil)

Mazaher (Egipto)

Nakibembe Xylophone Troupe (Uganda)

Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance (Síria/França)

Neuza (Cabo Verde)

Northern Resonance (Suécia)

Pongo (Angola/Portugal)

Rangamatir Baul (Índia)

Rodrigo Cuevas (Espanha)

Sahib Pashazade Duo (Azerbaijão)

Sofía Rei (Argentina/Estados Unidos da América)

Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız Duo (Turquia)

Os showcases noturnos terão lugar no Coliseu do Porto, refere a organização. Também confirmada está a existência do Palco Lusofonia, com o objetivo de divulgar a música de Portugal e dos países lusófonos.

"Este ano, o palco regional irá dar destaque à música, riqueza e cultura das comunidades lusófonas que partilham entre si a língua portuguesa", pode ler-se em comunicado.

Depois do Porto, em outubro, a feira internacional de música Womex decorrerá em 2022, em Lisboa, com uma programação que envolverá espaços culturais da cidade, como o Teatro Municipal São Luiz, o Coliseu, o cinema São Jorge, o LAV - Lisboa Ao Vivo e o Capitólio.