Os Bon Jovi viram um dos seus vídeos atingir, pela primeira vez, o marco de mil milhões de visualizações no YouTube.

O feito pertence a 'It's My Life', tema lançado em 2000 e primeiro single retirado a "Crush", o seu sétimo álbum de estúdio - superando, desta forma, êxitos como 'You Give Love a Bad Name', 'Livin' on a Prayer', 'Keep the Faith' ou 'Always'.

O vídeo, realizado por Wayne Isham, foi disponibilizado no YouTube em 2009. (Re)Veja-o aqui: