Agendado para agosto deste ano, o Neopop, festival de música eletrónica de Viana do Castelo, foi adiado para 2022.

"Cabe-nos informar que tudo fizemos para que pudéssemos levar o evento avante em 2021. Para isso, foi elaborado um plano de contingência extremamente robusto, com a colaboração de médicos especialistas e da Cruz Vermelha Portuguesa. Estivemos em constante comunicação com o grupo de trabalho para eventos de massa definido pela DGS - entidade atual responsável pela autorização de eventos em Portugal - no sentido de viabilizar esta edição. No seguimento deste diálogo fomos adicionando todas as medidas que nos foram solicitadas. Contudo, até à data de hoje, não obtivemos qualquer resposta da DGS. (...) Não nos é possível continuar a aguardar respostas que teimam em não chegar. Em breve anunciaremos mais detalhes sobre a edição de 2022", pode ler-se em comunicado enviado às redações pela Made of You, produtora do festival.

Bilhetes já adquiridos são válidos para 2022, refere a organização. Quem pretender o reembolso deve contactar o festival por email até ao fim de agosto.