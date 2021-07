A atriz Allison Mack foi condenada a três anos de prisão, pelo seu envolvimento num culto sexual.

Para além da pena de prisão, a ex-estrela de "Smallville" terá de pagar uma multa no valor de 20 mil dólares e cumprir 1000 horas de trabalho comunitário.

Dado ter colaborado com as autoridades, Mack recebeu uma pena bastante reduzida. Os crimes de que era acusada poderiam levá-la a passar até 17 anos na cadeia.

A atriz foi acusada de ter manipulado outras mulheres, no sentido de se tornarem escravas sexuais de Keith Raniere, líder do culto NXIVM. Numa carta aberta, Allison Mack pediu desculpa às vítimas, escrevendo que "acreditei, com todo o meu coração, que a sua mentoria me estava a levar rumo a um melhor 'eu'".

Entre os crimes pelos quais respondia estão os de tráfico sexual e escravatura. Quanto a Raniere, foi condenado em outubro de 2020 a 120 anos de prisão.