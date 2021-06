Halsey anunciou o lançamento de um novo álbum, o quarto da sua carreira.

Intitulado "If I Can't Have Love, I Want Power", o disco será o sucessor de "Manic", e conta com a - inesperada - colaboração de Trent Reznor e Atticus Ross, que serão os produtores. Ainda não é conhecida a data de lançamento.

A última vez que Reznor produziu o disco de um colega de profissão deu-se em 2007, quando se "atirou" a "The Inevitable Rise and Liberation of Niggy Tardust!", do rapper Saul Williams. Este ano, venceu o Óscar para Melhor Banda-Sonora Original pelo seu trabalho em "Soul".

O anúncio foi feito pela cantora, que partilhou um trecho de uma canção nas redes sociais. Ouça aqui: