Foi divulgado o primeiro trailer para "The Many Saints of Newark", filme que servirá de prequela a "Os Sopranos".

O filme tem estreia marcada para o dia 1 de outubro, sendo divulgado paralelamente nos cinemas e na plataforma HBO Max.

A ação, que se desenrola dez anos antes da icónica série televisiva, centra-se num jovem Tony Soprano, que será interpretado por Michael Gandolfini, filho de James Gandolfini - ator que deu vida à personagem.

Veja o trailer: