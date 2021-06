Elton John deixou duras críticas ao governo britânico, numa nova entrevista ao jornal "Observer".

O músico lamentou o impacto que o Brexit tem tido nas digressões dos músicos, revelando ter já falado com vários membros do governo, sem sucesso. "Estamos a viver um pesadelo. Estão a crucificar quem está a começar uma carreira", disse.

Dias depois, David Frost, ministro britânico para o Brexit, troçou das palavras de Elton John: "Os primeiros êxitos dele deram-se quando o Reino Unido nem sequer era membro da União Europeia. Acho que há aqui mais qualquer coisa", afirmou.

Tais palavras não caíram bem junto de Thom Yorke, que nas redes sociais partilhou um artigo do jornal "The Independent", onde David Frost diz que o seu trabalho "não é resolver os problemas dos músicos por causa do Brexit". "Achas mesmo?", questionou o frontman dos Radiohead.