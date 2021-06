Mark Hoppus esteve à conversa com os fãs, dias após ter anunciado estar a lutar contra um cancro.

O vocalista dos Blink-182 revelou, durante um evento de caridade na plataforma Twitch, estar a sentir-se "melhor". "Hoje não tive vontade de vomitar, pelo que é uma vitória", disse.

Questionado sobre se a quimioterapia está a resultar, o músico disse "esperar que sim". "É uma coisa que me põe doente. Mas, depois desta última vez que fiz quimioterapia, senti-me melhor que nas anteriores. Só tenho sentido alguma náusea".

"Desta vez, não fiquei colado ao sofá, a sentir-me miserável", continuou. "Vi filmes, andei por aí, limpei a casa e brinquei com os meus cães. Mas não posso ir a lado nenhum. Quero ir ter com amigos a um restaurante e não posso. Tenho muito poucos glóbulos brancos no sangue".

Hoppus revelou ainda ter sido já vacinado contra a Covid-19, mas explicou que até uma constipação poderia deixá-lo em pior estado. E deixou um agradecimento aos fãs, pelo apoio demonstrado.