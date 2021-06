No passado fim de semana, o norte-americano Lil Nas X beijou um dos seus bailarinos, durante uma atuação na entrega dos BET Awards. Um dia depois, Madonna veio lembrar que já o fizera antes, ou seja, que já beijara uma pessoa do mesmo sexo em palco. Foi em 2003, com Britney Spears e Christina Aguilera. "Eu fiz primeiro", escreveu Madonna nas redes sociais, como legenda de uma imagem desse momento, durante uma entrega de prémios da MTV.

A atitude de Madonna foi duramente criticada por muitos seguidores, que a acusam de querer protagonismo e de não apoiar verdadeiramente a comunidade LGBTQIA+. "Alguém precisa de lhe cancelar o cartão de ícone gay", comentou alguém. Vários outros comentadores lamentaram que Madonna tenha sido lesta a comentar esta situação, mas que não tenha ainda mostrado publicamente o seu apoio a Britney Spears, que se encontra a lutar contra a tutela do pai.