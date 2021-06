O festival Primavera Sound irá conhecer uma edição norte-americana em 2022.

A cidade de Los Angeles irá acolher o festival de 16 a 18 de setembro de 2022, após a pandemia ter posto termo aos planos de uma primeira edição em 2020. O evento original, de dois dias, passará agora a três.

O Primavera Sound LA irá realizar-se no Los Angeles State Historic Park, com capacidade para 25 mil pessoas - num molde semelhante ao NOS Primavera Sound, que se realiza no Porto. O evento de Barcelona acolhe mais de 200 mil pessoas por ano.

Para já, não foram anunciados quaisquer nomes para o cartaz. O NOS Primavera Sound irá contar com concertos de Tame Impala, Nick Cave, Pavement, Beck e Gorillaz, entre outros.