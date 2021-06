O novo filme da Marvel, "Viúva Negra", protagonizado por Scarlett Johansson, tem como banda sonora da cena inicial uma versão devastadora de 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana, interpretada pela cantora Malia J.

A canção foi gravada por Malia J e o coletivo Think Up Anger em 2015 e a cantora diz que só foi contactada pela Marvel no ano passado. "Honestamente, achámos que era uma piada e nem respondemos imediatamente. Uma versão diferente desta versão anda a circular na indústria do cinema e da televisão desde 2015 e imagino que alguém da equipa tenha gostado", disse a cantora ao site Consequence.

"Viúva Negra" estreia nas salas de cinema portuguesas a 8 de julho e além de Scarlett Johanssen conta com Rachel Weisz, David Harbour e William Hurt no elenco. O argumento retrata os momentos vividos pela super-heroína Natasha Romanoff entre os acontecimentos dos filmes de "Capitão América: Guerra Civil" e "Os Vingadores: Guerra do Infinito".