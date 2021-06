A vida de Scott Weiland, falecido vocalista dos Stone Temple Pilots e Velvet Revolver, vai dar um filme.

Intitulado "Paper Heart", o filme será baseado na autobiografia do músico, "Not Dead & Not For Sale". O guião está a cargo de Jennifer Erwin.

Em declarações ao "The Hollywood Reporter", a guionista afirmou que "é uma honra ser-me confiada a tarefa de contar a história do Scott, de mostrar os lados menos conhecidos dele: o homem carinhoso que era, o atleta que foi no liceu, a alma melancólica que tinha e o frontman lendário que sempre será".

O filme, ainda sem data de estreia marcada, irá incluir temas inéditos de Scott Weiland. Para David Vigliano, representante dos herdeiros de Weiland, esta é "a altura certa" para uma biopic sobre o músico.