Jornalista, escritor e músico, Rodrigo Guedes de Carvalho foi o mais recente convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, falando sobre o processo criativo que o leva a escrever numerosos romances e a dedicar-se, também, à música. Os Ruge são o seu mais recente projeto nessa área.

“Sou um artista, no sentido em que faço música e faço literatura, que acredita muito no trabalho. [Porque] isto é um trabalho”, argumenta Rodrigo Guedes de Carvalho, defendendo a importância do esforço.

"Há demasiados ditos artistas e poucas obras de arte. Quando começam a ver o trabalho que isto dá, desistem”, justifica.

Pode ouvir a resposta completa pelos 21m 50s.