Ricky Martin fez um post acerca do Dia do Orgulho, refletindo sobre as reações que uma partilha sua causou.

"Há uma semana partilhei umas fotos com o meu marido, num número especial da revista CAP 74024 [que tem o erotismo, a arte e a moda como pontos cardeais]. Para nós, foi uma experiência linda e uma forma de celebrarmos o nosso orgulho", escreveu o cantor.

"O que não esperava, sobretudo depois de todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, é que tantas pessoas deixassem de nos seguir [nas redes sociais] ou fizessem comentários pejorativos", acrescentou.

Ricky Martin explicou não estar preocupado com o número de seguidores, mas sim com a ideia de voltar a sentir o que o apoquentava antes de revelar ser homossexual.

"Hoje olho para aquelas fotos e o que sinto é uma grande paz, por poder celebrar a minha família como ela merece. Celebrar-me como sou, independentemente do que os outros disserem", congratula-se. "O que mais desejo é que nos possamos sentir livres, orgulhosos de nós mesmos, felizes, amados, respeitados e aceites", disse ainda.