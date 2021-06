Noel Gallagher, ex-Oasis e conhecido adepto do Manchester City, esteve no Porto recentemente, para acompanhar a final da Liga dos Campeões que se disputou entre o seu clube e o Chelsea, jogo que terminou com a vitória da equipa de Londres.

À saída do Estádio do Dragão, Noel Gallagher abandonou o estádio furioso com o resultado e teve um encontro inesperado.

"Quando o apito final soou, tirei o meu passe de imprensa [Gallagher estava no Porto a fazer comentários para a televisão], mandei-o para as escadas e saí dali muito irritado", contou ao podcast de Matt Morgan.

“Adivinhem quem foi a primeira pessoa que me apareceu à frente? O Damon Albarn, a ver o único jogo do Chelsea que vê por década", lamenta-se Noel Gallager. "E eu: 'oh não.' E ele: 'Deixa lá, vocês um dia hão de ganhar.' Porque é que ele não se vai lixar?"

Noel Gallagher contou ainda que não sabia que o seu irmão mais novo e antigo companheiro de banda, Liam, também esteve no Estádio Dragão, acusando-o de ter dado azar à equipa pela qual ambos torcem.

"Só quando voltei é que alguém me disse: 'o teu miúdo também esteve lá.' E eu: 'ai esteve?' Em 10 anos deve ter ido a dois jogos e de certeza que perdemos ambos."