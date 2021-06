A jovem Nandi Bushell recebeu um convidado muito especial em sua casa: Matt Helders, baterista dos Arctic Monkeys.

Os dois interpretaram juntos uma versão de 'I Bet You Look Good on the Dance Floor', um dos primeiros êxitos da banda britânica.

"Ele veio a minha casa para um chazinho e uma jam session", apontou Nandi, no Instagram. Veja aqui o vídeo: