Os Metallica partilharam uma versão alternativa de 'Sad But True', um dos temas clássicos do chamado "álbum preto".

Esta versão foi gravada a 5 de fevereiro de 1991, meses antes do lançamento do disco, e fará parte de uma reedição especial que assinalará o seu 30º aniversário.

A reedição, que sairá a 10 de setembro, incluirá: o álbum, remasterizado, em vinil e CD; um picture disc de "Sad But True"; o EP "Live at Wembley"; o LP "Live in Moscow"; dois CDs com entrevistas; cinco CDs com maquetas e pré-misturas; seis CDs ao vivo; seis DVDs ao vivo; um folheto com as letras, cópias de passes para os bastidores, três palhetas, e um livro com fotografias inéditas.

Ouça aqui: