Blaya aproveitou uma viagem de automóvel com a filha de três anos, Aura, ou Lau, como prefere chamar-lhe, para lhe explicar que não há nada de errado com pessoas do mesmo sexo gostarem umas das outras. "É muito importante ensinarmos e mostrarmos desde cedo que não existe nenhum problema que duas pessoas do mesmo sexo gostem uma da outra", diz a artista na legenda do vídeo que partilhou no Instagram.

"Não é algo que a Lau esteja habituada a ver, por isso é bastante natural que na cabeça dela a menina só dê beijinhos a meninos e os meninos a meninas. Talvez influenciada Por filmes/ escola / dia a dia . Podia ter-lhe explicado mais cedo?? Podia! Mas acho que é agora com esta idade que ela vai percebendo melhor que somos todos diferentes e que não temos de ter vergonha", diz ainda Blaya.

No final, deixa o desafio a outros pais: "façam o teste aí em casa e vejam as respostas dos vossos filhos heheh. Mas depois expliquem que tudo isto é normal!!!". Veja o vídeo abaixo.