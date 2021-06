Lil Nas X foi um dos convidados a atuar na cerimónia dos prémios BET, que se realizou este domingo, e, encerrou a sua prestação dando um beijo apaixonado a um dos bailarinos que o acompanharam em palco.

As críticas ao momento, que foi transmitido no canal de televisão BET (Black Entertainment Television) não se fizeram esperar, com um espectador a escrever no Twitter: "Não uses a cultura africana para coisas como estas. Respeita os nossos antepassados".

O músico apresentou o sucesso 'Montero (Call Me By Your Name)' rodeado de bailarinos, com uma temática egípcia, fazendo uma espécie de homenagem ao vídeo de 'Remember the Time', de Michael Jackson.

Respondendo às críticas, Nas X disse apenas: "vocês gostam mesmo de fingir que a homossexualidade não existia na cultura africana". O rapper Diddy defendeu-o, partilhando uma mensagem no Twitter na qual diz: "O Lil Nas X fez mesmo aquilo!!! Sejam corajosos!!!".

Entre os vencedores das categorias de música dos prémios BET, que todos os anos celebram personalidades afro-americanas que se destacam em áreas como a música, a representação ou o desporto, estiveram Megan Thee Stallion, Cardi B, Lil Baby ou Chris Brown.