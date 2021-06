Ed Sheeran admitiu representar o Reino Unido na Eurovisão, mas com uma condição: só o fará se a Inglaterra voltar a "ser amada pela Europa. Em entrevista a uma televisão holandesa, o músico confessou-se fã do festival.

"A Eurovisão é a minha coisa favorita para ver, todos os anos. Adoro", disse Sheeran, "fico irritado todos os anos quando vejo e envio uma mensagem ao meu manager a dizer 'vou participar nisto um dos' e ele responde 'não enquanto eu tiver uma palavra a dizer'".

Referindo-se às más prestações das canções do Reino Unido nas últimas edições da Eurovisão - este ano, ficou em último lugar, com zero pontos -, o músico diz: "Penso que se um dia o fizer, teria de ser... A Inglaterra tem de voltar a ser amada pela Europa e não sei se isso alguma vez vai acontecer".