'Smells Like Teen Spirit', a canção que tornou os Nirvana mundialmente famosos, acaba de alcançar a marca dos mil milhões de escutas no Spotify, tornando-se assim o primeiro tema grunge a conseguir esse proeza.

Ao mesmo tempo, 'Smells Like Teen Spirit', editado como single em agosto de 1991, é a segunda canção dos anos 90 a atingir este número de escutas, depois de 'Wonderwall', dos Oasis, lá ter chegado em outubro de 2020.

No começo deste mês, foi 'In The End', dos Linkin Park, a tornar-se a primeira canção do movimento nu metal a chegar aos mil milhões de streams.