Dua Lipa vai atuar em Portugal no próximo ano.

A estrela pop britânica tem concertos marcados para Braga, no Altice Forum, a 5 de junho, e em Lisboa, na Altice Arena, a 6 de junho.

Os bilhetes estão à venda a partir de 2 de julho.

Dua Lipa, que em 2017 atuou no Meo Sudoeste, virá apresentar o seu mais recente e muito bem-sucedido álbum, "Future Nostalgia".

Recorde aqui as fotos do concerto de Dua Lipa no Meo Sudoeste 2017.