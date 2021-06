Courtney Love acusou Olivia Rodrigo de ter copiado a estética da capa de "Live Through This", das Hole, na sua nova sessão fotográfica.

A cantora de 18 anos partilhou uma foto em que surge com um ramo de flores na mão, coroa na cabeça e rímel a escorrer pela cara, semelhante à capa do disco de 1994.

Nas redes sociais, Courtney Love deixou o aviso: "Descubra as diferenças". E mereceu comentário da própria Olivia: "Adoro-te, e ao 'Live Through This'".

Mais tarde, Love voltou à carga: "Já lhe disse que estou à espera das flores e de uma nota dela. Será que a Disney ensina os miúdos a ler e escrever?", escreveu.