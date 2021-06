O ator escocês Ewan McGregor, conhecido pelos seus papéis em "Trainspotting", "Velvet Goldmine" ou "Moulin Rouge", foi pai pela quinta vez.

A novidade foi dada por duas das suas filhas, Clara e Esther, que partilharam nas redes sociais fotos com o seu novo irmão, de nome Laurie.

Ewan McGregor, também conhecido por ter sido Obi-Wan Kenobi, da saga Star Wars, em 2005, foi casado com a francesa Eve Mavrakis entre 1995 e 2020. Atualmente, namora com a atriz norte-americana Mary Elizabeth Winstead, que conheceu em 2017, durante as filmagens da série "Fargo".

Veja as fotos do filho mais novo de Ewan McGregor, pai também de Clara, Esther, Jamyan e Anouk.