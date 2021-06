Ao terceiro álbum, os londrinos Wolf Alice parecem estar prontos para voos maiores. Muito aplaudido pela crítica, "Blue Weekend" foi a desculpa perfeita para a BLITZ falar com Ellie Rowsell, vocalista e letrista do grupo, sobre aquilo que inspirou as novas canções, as interferências da pandemia, as boas recordações que guardam dos concertos em Portugal - onde regressam, em 2022, para atuar no Coliseu de Lisboa - e sobre como o facto de ser uma mulher entre homens, numa banda rock, a moldou.

A batalha constante entre as explosões e a delicadeza é um dos traços mais importantes da identidade musical dos Wolf Alice?

Não é uma coisa intencional. Os Wolf Alice estão sempre a perseguir um sentimento e esta vida é feita de múltiplos sentimentos, portanto acabamos por espelhar isso na nossa música. Não nos sentimos em alta permanentemente nem a música deveria estar sempre em alta. O que queremos é criar uma dinâmica para manter as coisas interessantes e fiéis à vida, de certa forma.

Estão interessados em descobrir aquilo que é “o som” dos Wolf Alice ou ele está em constante mutação?

Costumava importar-me mais com isso, com o tipo de banda que somos ou o tipo de música que tocamos, mas à medida que vamos crescendo e fazendo mais música deixamos de pensar nisso, independentemente de já termos descoberto o que é o nosso som ou não. Desde que seja uma sonoridade coesa, isso deixa de ter importância.