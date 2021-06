A "Rolling Stone" elaborou uma lista com aqueles que considera serem os vídeos mais sensuais de todos os tempos.

Da lista fazem parte nomes como Madonna, White Stripes, Duran Duran, Beyoncé ou Britney Spears, entre muitos outros.

O primeiro lugar pode surpreender: 'Wicked Game', tema clássico de Chris Isaak, bateu uma concorrência feroz. Confira aqui a lista completa:

#30 Cher, “If I Could Turn Back Time”

#29 TLC, “Red Light Special”

#28 FKA Twigs, “Papi Pacify”

#27 Michael Jackson, “In the Closet”

#26 Usher, “Confessions, Pt. II”

#25 En Vogue, “Giving Him Something He Can Feel”

#24 Robbie Williams, “Rock DJ”

#23 Nicki Minaj, “Anaconda”

#22 Enrique Iglesias, “Escape”

#21 Shakira feat. Rihanna, “Can’t Remember to Forget You”

#20 George Michael, “Freedom 90”

#19 Christina Milian, “Dip It Low”

#18 Fountains of Wayne, “Stacy’s Mom”

#17 Paula Abdul, “Cold Hearted”

#16 The White Stripes, “I Just Don’t Know What To Do With Myself”

#15 Aerosmith, “Crazy”

#14 Ciara feat. Ludacris, “Ride”

#13 Madonna, “Express Yourself”

#12 Selena Gomez, “Hands to Myself”

#11 Duran Duran, “Girls on Film”

#10 Beyoncé, “Partition”

#9 Kanye West, “Fade”

#8 Rihanna, “S&M”

#7 Fiona Apple, “Criminal”

#6 D’Angelo, “Untitled (How Does it Feel)”

#5 Janet Jackson, “Any Time, Any Place”



#4 Britney Spears, "I’m a Slave 4 U



#3 Madonna, “Justify My Love”



#2 Prince, “Kiss”



#1 Chris Isaak, “Wicked Game”