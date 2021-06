O pequeno Jesús del Río voltou a impressionar, na edição espanhola do "The Voice Kids".

O menino de sete anos interpretou 'Locked Out of Heaven', de Bruno Mars, mostrando uma vez mais os seus talentos - que já tinham ficado bem expressos ao cantar AC/DC. Fê-lo numa atuação com outros concorrentes, Lucas Mesa e Alejandro Gutiérrez.

A performance garantiu-lhe, desde logo, a passagem à próxima fase do concurso. Veja o vídeo: