Em entrevista ao jornal "The Guardian", Lorde afirmou que o seu novo álbum - "Solar Power" - não será um disco sobre o impacto das alterações climáticas no planeta, ainda que vá ser distribuído numa caixa "amiga do ambiente".

A artista neozelandesa admite que "Solar Power" foi inspirado pela natureza, mas garante que não é uma "ativista das mudanças climáticas". "Sou uma estrela pop", disse.

Apenas uma das canções presentes no álbum, 'Fallen Fruit', pode ser considerada como uma canção de protesto. Lorde citou o ator Mark Rylance, que afirmou que os artistas devem contar histórias de amor sobre o clima, de forma a encorajar o público a "apaixonar-se pela natureza".

"O contrário não funciona", explicou Lorde. "Acho que estas canções são mais histórias de amor que outra coisa. Mas o amor é complicado".