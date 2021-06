Ao longo das últimas quatro décadas, Rui Reininho tornou-se uma das vozes mais reconhecidas da música portuguesa, ao comando dos seus GNR. Treze anos depois de se ter estreado a solo com “Companhia das Índias”, o músico nascido no Porto há 66 anos regressa com “20.000 Éguas Submarinas”, disco onde reinam os gongos e a experimentação. Em conversa com o Expresso, fala sobre o desafio que é escrever canções em 2021 e a relação embaraçosa que mantém com os aplausos.