Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, desta semana, Rodrigo Guedes de Carvalho falou sobre o seu novo projeto musical, os Ruge, que atuam na Sertã a 30 de junho e no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, a 3 de julho. O jornalista, escritor e músico discorreu também sobre a sua postura enquanto pivot do "Jornal da Noite", da SIC.

"Nenhuma independência jornalística é posta em causa ao dizer: eu sou contra a violência doméstica. Eu sou contra as pessoas que maltratam animais. Eu sou contra a declaração de neutralidade do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros numa matéria que para mim não tem a ver com política mas com direitos humanos", afirma Rodrigo Guedes de Carvalho, resumindo: "“Um dia que eu desaparecer, quero saber que estive do lado certo da história."

Pode ouvir a resposta completa pelos 45m 42s.