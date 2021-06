Os Måneskin atingiram esta semana o top 10 britânico, colocando lá dois dos seus temas.

Nenhum deles é, contudo, 'Zitti e Buoni', a canção com a qual venceram a edição deste ano do festival da Eurovisão.

'I Wanna Be Your Slave' é neste momento a sua canção mais bem posicionada, ocupando o sexto lugar das tabelas. Segue-se a versão que fizeram para 'Beggin'', dos Madcon, que ocupa a 10ª posição após ter-se tornado viral no TikTok.

O primeiro lugar desta tabela voltou a ser ocupado por Olivia Rodrigo, que lidera com 'Good 4 U'.