Madonna de um concerto surpresa no "The Boom Boom Room", em Nova Iorque, na passada quinta-feira, que deu início às festividades do Orgulho LGBTQ+ naquela cidade.

A artista apresentou-se ousada, com os seios visíveis sob a roupa e uma peruca azul, interagindo com a plateia presente, composta por convidados VIP como Anderson Cooper, Zachary Quinto, Lance Bass, Adam Lambert e Jon Batiste, entre outros. “Hung Up” and “I Don’t Search I Find” foram os temas interpretados. O objetivo foi angariar donativos para dois grupos de apoio LGBTQ.

Um vídeo de parte da sua atuação pode ser visto aqui: