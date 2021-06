Um jovem alemão despediu-se do ensino secundário em grande estilo: ao som de 'People = Shit', dos Slipknot.

No Reddit, o jovem partilhou um vídeo do momento em que recebe o diploma, ao som do conhecido tema da banda norte-americana - e de risos por parte de quem filmava.

Questionado sobre como conseguiu colocar a sua escola a ouvir um tema carregado de calão, o jovem respondeu: "É essa a beleza dos liceus alemães, ninguém verificou qual era a canção que enviei". Veja aqui: