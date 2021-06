Rui Reininho é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico nascido há 66 anos no Porto explica-nos como nasceu o seu surpreendente segundo disco a solo, “20.000 Éguas Submarinas”, mas delonga-se também noutros aspetos da sua vida. O gosto pelo futebol, nomeadamente o apreço pelo Futebol Clube do Porto, e a sua amizade com o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, também passaram por esta conversa.

“Eu reservo o futebol para as redes sociais, onde me divirto mas onde também me vilipendiam e sou insultado. Como diria o Miguel Guedes, e muito bem, guardo esse espaço para as transições rápidas, que antigamente se chamavam contra-ataque”, afirma, antes de abordar também a amizade que o une a Rui Moreira, edil do Porto.

Para ouvir no Posto Emissor a partir dos 41 minutos e 55 segundos: