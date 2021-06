Rodrigo Guedes de Carvalho é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Jornalista, escritor e músico, o portuense há muito radicado em Lisboa falou-nos de Ruge, o seu novo projeto musical, que cruza a música e a palavra, ora dita ora cantada. A banda tem concertos marcados para breve, na Sertã, a 30 de junho, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 3 de julho.



As primeiras paixões musicais de Rodrigo Guedes de Carvalho, a ligação entre as várias artes a que se dedica (é autor de numerosos romances) e a sua posição inabalável sobre questões de direitos humanos foram outros dos temas abordados neste episódio do Posto Emissor.

Também neste Posto Emissor, falamos das novidades pouco animadoras no que toca a grandes espetáculos musicais em Portugal, do novo disco dos Kings of Convenience e dos concertos que poderá ver na próxima semana.

A apresentação do 66º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.