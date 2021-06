Os norte-americanos OneRepublic são a nova confirmação no cartaz do festival North Music Festival, agendado para a Alfândega do Porto entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro deste ano. O evento é um dos poucos que não foi adiado para 2022.

Subindo ao palco no dia 1 de outubro, como cabeças-de-cartaz, os OneRepublic, que se tornaram conhecidos com o êxito 'Apologize', juntam-se assim a um cartaz que já contava com The Script, Deftones ou Waterboys.

A promotora do festival, Vibes & Beats, diz, em comunicado, que tem estado "em contacto permanente com a Direção-Geral da Saúde, o governo, as autoridades locais e todas as entidades competentes" para planear o North Music Festival, acrescentando que "o público que irá marcar presença já poderá usufruir das vantagens do Certificado Digital" para pessoas vacinadas contra a covid-19.

O bilhete diário para o North Music Festival custa €50,00 e o passe para os três dias está em pré-venda por €90,00. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.

30 setembro

Deftones

Moonspell

Bizara Locomotiva

PAUS

Paraguaii

1 outubro

OneRepublic

2 outubro

The Script

Waterboys

Moullinex & Xinobi