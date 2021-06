Após o testemunho chocante de Britney Spears em tribunal, foram vários os músicos a demonstrar publicamente a sua solidariedade para com a cantora.

Um deles foi Justim Timberlake, que no início do milénio teve uma relação amorosa - e atribulada - com Britney. "Depois do que vimos, devemos todos apoiar a Britney", escreveu, no Twitter.

"Independentemente do passado que temos, aquilo que lhe está a acontecer não é correto. Nenhuma mulher deve ser impedida de ter uma decisão sobre o seu próprio corpo. Ninguém deve ter que pedir permissão para aceder a tudo o que conquistou com o seu trabalho árduo".

Mariah Carey, Halsey, Rina Sawayama e Brandy foram outras das personalidades a apoiar Britney Spears. Veja aqui: