Lars Ulrich fez uma visita virtual a um menino de dois anos, que sofre de um tipo raro de cancro.

Milan Rossignol, que se encontra sob os cuidados dos médicos do Hospital Pediátrico de Montreal, não consegue expressar-se verbalmente devido à doença - mas, garante o seu pediatra, "o seu rosto ilumina-se" sempre que vê um vídeo dos Metallica.

"Ele fica muito entusiasmado sempre que os Metallica surgem no ecrã. Tanto ele como o pai se divertem a rockar", afirmou o pediatra.

Durante a visita, via Zoom, o pequeno Milan "sorriu quando percebeu que o Lars estava a falar com ele", declarou a mãe. "Vê-lo com este sorriso lindo é, para nós, fantástico".

No Instagram, o baterista disse sentir-se "emocionado" por testemunhar que a música dos Metallica "faz a diferença nestes tempos desafiantes" para a família. Veja: