Os Foo Fighters lucraram mais de 1 milhão de dólares brutos com a venda de bilhetes para o seu concerto no Madison Square Garden, o primeiro perante uma plateia esgotada desde o início da pandemia.

De acordo com a Billboard, os Foo Fighters venderam, no total, 15.371 bilhetes. As receitas ascenderam aos 1,4 milhões de dólares - algo como 1,1 milhões de euros.

Aos presentes, foi exigida uma prova de estarem vacinados contra a Covid-19. A procura foi elevadíssima: desde 2015 que a média de público presente no Madison Square Garden é de 15.140 pessoas.