Foram anunciados mais três nomes para o cartaz da edição de 2022 do NOS Alive.

St. Vincent, Alt-J e Two Door Cinema Club juntam-se assim aos anteriormente confirmados Metallica, Imagine Dragons, Da Weasel ou Faith No More.

St. Vincent, que editou recentemente "Daddy's Home", irá subir ao Palco Sagres no dia 8 de julho, enquanto os Alt-J atuarão no Palco NOS no dia 7. A este mesmo palco subirão os Two Door Cinema Club, mas a 9 de julho.

O NOS Alive, organizado pela promotora Everything Is New, realiza-se de 6 a 9 de julho de 2022. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 189 euros (passe de 4 dias).