Mark Hoppus anunciou, nas redes sociais, estar a lutar contra um cancro.

O músico, que afirmou estar a fazer quimioterapia há três meses, admitiu sentir-se "assustado" - mas agradeceu "aos médicos incríveis" e à sua família, "que me irão ajudar a ultrapassar isto".

"Ainda me faltam alguns meses de tratamento, mas estou a tentar manter-me esperançoso e positivo. Mal posso esperar para me livrar do cancro e ver-vos a todos num concerto", continuou.

Nas stories do Instagram, Hoppus partilhou uma fotografia sua com uma mensagem bem-humorada: "queria um tratamento para o cancro, se faz favor". Veja: