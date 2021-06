José Cid recebeu 50 mil euros do Estado português para gravar o álbum de rock sinfónico que se encontra a preparar há vários anos, "Vozes do Além".

O músico apresentou a sua candidatura ao subsídio do Ministério da Cultura no passado mês de março, avança o "Correio da Manhã", planeando agora investir a verba na gravação analógica do álbum, bem como nas despesas com estúdio, músicos, grafismo e promoção do trabalho. O disco deverá sair em setembro.

“Estive praticamente um ano parado sem trabalho por causa da pandemia e decidi procurar ajuda”, afirmou José Cid.

A 17 e 18 de dezembro, José Cid deverá apresentar o novo disco com concertos no Coliseu de Lisboa e do Porto, respetivamente.

Em abril, José Cid foi convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Pode ouvir aqui a entrevista.