Eddie Vedder acredita que os seus Pearl Jam só continuam no ativo hoje porque decidiram resguardar-se quando a fama os tomou de assalto, com a edição do álbum "Ten", há 30 anos. "Senti que se nos tornássemos mais populares, seríamos esmagados. As nossas cabeças iam explodir como uvas", diz o músico.

"Sei que não lidámos com a coisa da forma mais graciosa", confessa, em entrevista à revista Classic Rock, "ao mesmo tempo, é como ser gracioso numa luta de rua. Estás apenas a tentar sair dali vivo. Agarrámo-nos uns aos outros e agarrámo-nos à música", acrescenta, explicando que foi por isso que recusaram fazer vídeos, digressões de estádio e participar em programas de televisão.

O guitarrista Mike McCready, que inicialmente achou que a banda deveria aproveitar a oportunidade que lhes estava a ser dada, acrescenta: "tomámos muitas decisões que iam no sentido contrário àquilo que a editora queria que nós fizéssemos. Portanto, tivemos sorte, mas foi uma decisão nossa: resguardámo-nos".