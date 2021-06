Álvaro Covões, diretor da Everything Is New e dirigente da APEFE, continua a criticar duramente as medidas e atitudes do Governo português em contexto pandémico.

Desta vez, o empresário insurgiu-se contra as declarações do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que disse esperar que " os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste campeonato da Europa", referindo-se ao jogo entre as seleções belga e portuguesa de futebol, no próximo domingo.

O apelo caiu mal a Álvaro Covões, que se tem mostrado revoltado com as restrições impostas pela pandemia ao mundo do espetáculo.

"Alguma coisa está errada nesta irredutível aldeia lusa", escreve o responsável máximo por eventos como o festival NOS Alive. "Por cá não podemos celebrar o São João e o Santo António, não podemos ter festivais, agora são obrigatórios testes para entrar em espetáculos com mais de 500 pessoas apesar de ter sido sempre seguro nos últimos 12 meses. Mas no estrangeiro já se pode andar sem máscara e em grandes aglomerações?", pergunta-se.



"O que vão fazer as autoridades de saúde aos milhares que estiveram em Budapeste e aos milhares que vão a Sevilha? O que importa é parar a atividade económica por cá e alavancar a dos outros? Sinceramente estamos sem rei nem roque", lamenta Álvaro Covões. "Não há condições para quem está à frente da [Direção-Geral de Saúde] continuar. Tem de ser demitir. Peçam [ao vice-almirante] Gouveia e Melo para também tomar conta da DGS."