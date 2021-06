A Netflix irá estrear em breve uma nova série documental, "This Is Pop", que irá contar várias histórias menos conhecidas da música pop e que terá como convidados nomes como os Boys II Men, Shania Twain, Chuck D ou Blur.

Num dos episódios, o rapper T-Pain, que ajudou a popularizar o auto-tune (afinador automático da voz) no início do milénio, revela que um encontro com Usher o deixou abalado durante muito tempo.

O incidente deu-se a bordo de um avião, em 2013. "Disse-me: 'Deste cabo da música'", conta T-Pain. "Eu não percebi. O Usher era meu amigo. Mas dizia: 'Deste cabo da música para quem canta a sério'".

O rapper afirma que esse comentário o fez duvidar de si próprio e das suas capacidades musicais, tendo aí início "uma depressão de quatro anos". "Será que dei mesmo cabo da música?", chegou a questionar.