Rui Reininho é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico nascido há 66 anos no Porto explica-nos como nasceu o seu surpreendente segundo disco a solo, “20.000 Éguas Submarinas”, mas delonga-se também noutros aspetos da sua vida, nomeadamente a forma como se tem envolvido na vida do município onde reside, Matosinhos.

“É talvez público que sou o presidente da Banda Filarmónica Matosinhos-Leça. Sou um dos chatos que está a bater à porta a pedir uma ajudinha para a nossa sede ser pintada. Eles [os autarcas] conhecem-me, mas não sinto que me cobrem. As oposições, claro, cobrem-me de insultos: 'Este gajo está à procura de tacho'. Não tenho problemas de pregos no caixão. Estou inscrito no crematório de Matosinhos, tem uma vista fantástica”.

