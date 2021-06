Segunda edição do Santa Casa Portugal ao Vivo



Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto

Casal da Treta, 25 de junho

Santamaria, 26 de junho



Andrea Bocelli

Estádio Municipal de Coimbra, 25 e 26 de junho



Lusco Fusco

Terraço do Capitólio, Lisboa



António Zambujo, 26 de junho

Matay, 27 de junho

Gisela João, 3 de julho)

Tiago Nacarato, 4 de julho

D.A.M.A., 10 de julho

Elisa Rodrigues, 11 de julho

Agir, 17 de julho

IRMA, 18 de julho

Carolina Deslandes, 24 de julho

Rita Redshoes, 25 de julho.



Minta and the Brook Trout

Teatro Maria Matos, Lisboa, 13 de julho

Pedro Mafama

Lux Frágil, Lisboa, 16 de julho



They're Heading West com Cristina Branco e Miramar

Teatro Maria Matos, Lisboa, 14 de setembro

NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto

De 30 de setembro a 2 de outubro

30 de setembro: Deftones, Moonspell, Bizarra Locomotiva, PAUS, Paraguaii

2 de outubro: The Script, Waterboys, Moullinex e Xinobi



Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa

Altice Arena, Lisboa, 6 de outubro



Balthazar

Hard Club, Porto, 31 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 1 de novembro



Bon Iver

Altice Arena, Lisboa, 18 de novembro



Tricky

Hard Club, Porto, 30 de novembro

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 1 de dezembro



2022



Desconcerto

Coliseu dos Recreios, Lisboa, de 26 a 30 de janeiro



Metronomy

Hard Club, Porto, 1 de março

Coliseu de Lisboa, 2 de março



Wolf Alice

Coliseu de Lisboa, 3 de março



Jacob Collier

Coliseu de Lisboa, 6 de março

Hard Club, Porto, 7 de março

The Mission

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de março

Hard Club, Porto, 11 e 12 de março



Future Islands

Campo Pequeno, Lisboa, 10 de março



IDLES

Coliseu de Lisboa, 11 de março



Skunk Anansie

Coliseu do Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



The Kooks

Campo Pequeno, Lisboa, 26 de março



METZ

Hard Club, Porto, 17 de abril

LAV, Lisboa, 18 de abril

Rodrigo Amarante

Casa da Música, Porto, 18 de abril

Capitólio, Lisboa, 19 de abril



Novo Amor

Aula Magna, Lisboa, 21 de abril

Hard Club, Porto, 22 de abril



Tindersticks

Coliseu de Lisboa, 13 de maio

Coliseu do Porto, 14 de maio

Kings of Convenience

Coliseu do Porto, 16 de maio

Coliseu de Lisboa, 18 e 19 de maio



Yes

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de maio



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 4 de junho

AEROSMITH

Altice Arena, Lisboa, 8 de junho



Simple Minds

Coliseu do Porto, 21 de junho

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de junho



IRON MAIDEN

Estádio Nacional, Oeiras, 31 de julho

Michael Kiwanuka

Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 24 de setembro



Russ

Altice Arena, Lisboa, 29 de setembro



Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



The Weeknd

Altice Arena, Lisboa, 25 e 26 de outubro



FESTIVAIS 2022

ID NO LIMITS

Centro de Congressos do Estoril, 25 e 26 de fevereiro



FESTIVAL SÓNAR

De 8 a 10 de abril

Vários locais em Lisboa



GOUVEIA ART ROCK

23, 24 e 25 de abril



NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto

De 9 a 11 de junho de 2022



Com Nick Cave, Tame Impala, Gorillaz, Beck e Pavement, entre outros. Cartaz aqui.



Electric Daisy Festival

Praia da Rocha, Portimão

De 17 a 19 de junho



Rock in Rio Lisboa

Parque da Bela Vista, Lisboa

18, 19, 25 e 26 de junho de 2022



VOA Heavy Rock

Estádio Nacional, Oeiras

De 30 de junho a 1 de julho



Sumol Summer Fest

Ericeira Camping

1 e 2 de julho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 6 a 9 de julho



6 de julho

Parov Stelar



7 de julho

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Metallica

Royal Blood

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Caribou

Parcels

Phoebe Bridgers

Manel Cruz



Rolling Loud

Praia da Rocha, Portimão

De 6 a 8 de julho



Super Bock Super Rock

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco

14, 15 e 16 de julho



MEO Marés Vivas

Vila Nova de Gaia

De 15 a 17 de julho



BONS SONS

Cem Soldos, Tomar

De 12 a 15 de agosto



EDP Vilar de Mouros

De 25 a 27 de agosto



AMPLIFEST

Hard Club, Porto

De 5 a 7 de outubro e de 13 a 15 de outubro