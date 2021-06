Foi divulgada a versão que Miley Cyrus fez de 'Nothing Else Matters', tema clássico dos Metallica.

Esta versão fará parte da compilação "The Metallica Blacklist", que reúne 53 artistas distintos e outras tantas versões dos temas presentes no chamado "Black Album", que cumpre este ano o seu 30º aniversário.

Esta versão de 'Nothing Else Matters' conta, para além da cantora, com Elton John, Chad Smith (dos Red Hot Chili Peppers), Yo-Yo Ma e Robert Trujillo. Ouça aqui: